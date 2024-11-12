Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'ta devreye alacağı havacılık ve savunma sanayi yatırımı için imar planı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile Kahramanmaraş Havalimanı'nda kurulacak yerleşkeyi inceledi.

Kirişci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın en büyük Anadolu yerleşkesinin Kahramanmaraş'ta hayat bulacağını söyledi.

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisi'nin başlangıç olduğunu ifade eden Kirişci, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgeleri için 'iskan ve istihdam projesinin hayata geçirilmesini istemişti. Deprem döneminde Kahramanmaraş'ımız TUSAŞ ile ilişkilendirildi ve Türkoğlu Organize Sanayi Bölgemizde faaliyete geçen 5 bin metrekarelik bir tesiste üretilen uçak yapısalları, Boeing ve Airbus gibi uluslararası büyük firmalara ihracatı yapılabilir hale geldi." dedi.

Yapılan ve yapılacak yatırımların savunma ve havacılık sanayisinin Kahramanmaraş'ın sektörel dağılımına yön vereceğini anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Biz tekstilin başkentiyiz, çelik mutfak eşyalarının üretilmesi noktasında yüzde 70 gibi önemli bir paya sahibiz, kuyumculuk sektöründe 40 ton altın işleyerek İstanbul'dan sonra ikinci olan bir şehiriz. Dondurma, tarhana, tatlı ve biber üretimiyle öncü ve örnek bir şehiriz. Şimdi bu sektörel çeşitliliğe TUSAŞ önemli bir katkıda bulunacak. TUSAŞ ile Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) arasında imzalanan 'Ortak Girişim Sözleşmesi' kapsamında kurulan Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ, 220 milyon dolar sermayeye ulaştı. Bu yatırımın gerçekleştirileceği alanla alakalı da Kahramanmaraş Havalimanı içerisinde büyük ova konumdaki 4 bin 580 dekarlık alanın kamulaştırılması talep edildi. Bu alanın kamulaştırılması ve kamu yararı kararının alınması Kahramanmaraş'taki Toprak Koruma Kurulu'nca oy birliğiyle kabul edildi. Artık Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde 4 bin 580 dekarlık alanda imar çalışması yapılacak."

Kirişci, Kahramankazan'dan sonra TUSAŞ'ın en büyük Anadolu yerleşkesinin Kahramanmaraş'ta hayat bulacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de teknik üniversite olarak faaliyetlerine devam edecek ve havacılık ile savunma sanayii alanında insan kaynakları ihtiyacını karşılayacak. İstiklal Üniversitesi'nin bünyesinde Boeing ve Airbus Meslek Yüksekokulu kuruldu ve 15 milyon dolarlık bir destek alındı. Kahramanmaraş'taki yerleşke hayata geçtiğinde insan kaynakları ve istihdam konusunda da sıkıntı yaşamayacağız. Bu okullardan mezun olan evlatlarımız akıl terini bu tesislerdeki üretimlere akıtacak."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını da kınayan Kirişci, "Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ne kadar doğru bir iz üzerinde yürüdüğümüzü, istikbalin göklerde olduğunun somutlaştırılması adına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde son 22 yılda atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

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