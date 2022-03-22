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Ekonomi

TUSAŞ'tan Katar ile kritik iş birliği!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Katar Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

AA22 Mart 2022 Salı 16:50 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 16:50
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TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, uluslararası akademik iş birliklerine dünyanın en başarılı ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Katar Üniversitesi ile devam ettiği belirtildi.

Anlaşma kapsamındaki yaz staj programı ile orta/uzun vadede nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüne katkı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ek olarak, anlaşma kapsamında Katar Üniversitesi öğretim kadrosu ile gerçekleştirilecek olan akademik iş birlikleri vasıtasıyla iki tarafın da eğitim kataloğundaki çeşitliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Akademik alanda gerçekleştireceğimiz iş birliklerinin yanında Ar-Ge ve inovasyon kapsamında önemli projelerin Katar ile hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar da imzalanan bu anlaşma kapsamında ele alınacaktır."

  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  • TUSAŞ
  • Katar Üniversitesi

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