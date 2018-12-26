TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyasında güçlü yatırım iştahı var

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye ekonomisi ile ilgili 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’nda yaptığı açıklamada “Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasında gerekse yabancı yatırımcılarda güçlü yatırım yapma iştahı var” dedi.

2019 OLUMLU GEÇECEK

“Yüksek dalgalar geldiği zaman kumdan kale olmamak lazım” diyen Bilecik, “İş dünyası olarak bizim iki gözümüzün biri ekonomide, diğeri dış politikadadır.Daha iyi olmaya çalışmayan daha iyi de olamaz. Bizim daha iyi olmamız gerekir. İş dünyası ile kamunun daha iç içe olması gerekir. Şu anki gidişattan memnunuz. 2019 yılının hayırlara vesile olmasını dilerim. 2019’un çok olumlu çizgide başlayarak, keyifli bir umuda yolculuğun yapıldığı, pozitif sürprizlerin olduğu, negatif sürprizlerin olmadığı bir yıl olmasını dilerim” açıklaması yaptı.

SEÇİM KAYGIMIZ YOK

Bilecik, büyüme ve ekonomiyi canlandırmak adına alınan tedbirleri fevkalade olumlu bulduklarını vurguladı. İkinci 100 günlük planlarını da olumlu olduğunu gördüklerini ancak bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini dile getiren Bilecik, “Bizim kısa vadede herhangi bir seçim ekonomisi kaygısının kati süratle olmadığı, uzun vadeli baktığımız zaman taşların daha fazla oturduğu yani artık gelişmekte olan ülkelerde üst sıralarda yer alan hatta onun bu anlamda liderliğini yapabilecek bir ekonomik kabiliyeti de yer alabilecek kararlarla devam eden bir ülke konumunda olmamız gerekir” dedi.

TEŞVİKLERDEN MEMNUNUZ

Bilecik, işverenin de daha önemli üretim gücüne sahip olması, katma değeri yüksek daha önemli iş ve yatırım yapma iştahını da destekleyebilecek şekilde bir takım teşviklerin verilmesinin de önemli olduğunu aktararak, mesajları aldıklarını, olumlu gelişme olarak gördüklerini söyledi. İşverenlere sağlanan teşviklere ilişkin soru üzerine Bilecik, “Piyasalar için şu ana kadar alınan gerek tedbirler gerekse teşvikler açısından iş dünyası verilen desteklerden memnun” diye konuştu.

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