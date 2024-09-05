Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

Yeni OVP açıklandı... Yılmaz: Vergi tabanı genişletilecek, kayıt dışılıkla mücadele sürecek OVP'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edecek olmasının teyit edilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Turan, bu kapsamda, gelecek dönemde de hem sıkı para politikasının hem de kamuda tasarruf anlayışı ve disiplinli bütçenin devam etmesinin önemine işaret etti.

Turan, özellikle kayıt dışılıkla mücadele alanında çok güçlü ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zorlu ve maliyetli süreçte kalıcı başarıya erişmek için özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıkı para ve maliye politikasının yanı sıra ekonomide kalıcı ilerleme, refah artışı ve kalkınma için yapısal reform ajandası kritik önem taşıyor. Dezenflasyon ve dengelenme süreci ile beraber kalıcı sürdürülebilir büyüme için OVP'de vurgulanan sanayide yapısal dönüşüm, Ar-ge ve yenilik ekosistemi, yeşil ve dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak için çalışmalıyız."

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