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Bilecik: Asgari ücretin 2 bin 20 TL olması olumlu bir gelişme

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 'İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.' dedi.

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Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Bilecik, ''İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi.'' dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

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