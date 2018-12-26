Bilecik: Asgari ücretin 2 bin 20 TL olması olumlu bir gelişme
TÜSİAD Başkanı Bilecik, 'İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.' dedi.
- AA
Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜSİAD Başkanı Bilecik, ''İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi.'' dedi.
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