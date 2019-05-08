‘TÜSİAD’ın kaygısı samimiyetsizlikten’

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimi yenileme kararı, iş dünyasında sükunetle karşılanırken, TÜİSAD’dan tam tersi bir adım geldi. Kararın hemen ardından TÜSİAD ‘kaygılıyız’ diyerek bir süredir ekonomiye yönelik yürütülen operasyonlara yağ sürdü. Simone Kaslowski’nin başkanı olduğu TÜSİAD, YSK kararının hemen ardından Twitter hesabından, “Seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir” açıklamasını yaparken benzen açıklamalar TÜRKONFED ve Türkiye Genç İşadamları Derneği’nden de (TÜGİAD) geldi.

ASKON’DAN TEPKİ

TÜSİAD’ın açıklamasına tepki gösteren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın “TÜSİAD’ın kaygıları samimiyetsizliklerini ortaya koyuyor” dedi. Aydın “Hukuki bir süreç sonunda YSK kesin kararını vermiştir. YSK kararının kesinlik içerdiği bir ortamda, topluma yön veren kişi ve kurumların asli vazifesi toplumu gerecek her türlü eylemden kaçınarak sağduyulu bir şekilde huzur ortamına katkı sağlamak olmalıdır. Dün bu ülkede çatır çatır insan hakları ihlalleri yapılırken çıtı çıkmayan malum kesimlerin bugün seçim hukukunun işletildiği bir durumda kaygı duyanlar konuya ilişkin samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. Bu tarz çıkışların ülkemize ne bir katkısı ve ne de faydası olmaktadır. Kaygı duyduklarını belirtenlerin bu ifadeleri ile Türkiye’yi muhatapları karşısında zora sokmak gayretleri beyhudedir. Unutmamalıyız ki, alınan bu karar seçim hukukun işletildiği bir süreç sonrası alınmış bir karar ve kesinlik ifade etmektedir. Bunu çok iyi okumalı, çok iyi anlamalı ve toplumu gerecek açıklamalardan özellikle kaçınmalıyız. Biz bu süreçte sağduyulu olmayı salık veriyor ve herkesimi sağduyulu olmaya davet ediyoruz” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin “Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız” dedi. Bahçıvan demokrasi tarihinde geçmişte de bazı hukuki kararların alındığını ancak demokratik akıl ve sandık kültürünün neticede aklıselim ile bir yol bulduğunu ifade etti.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu ise YSK’nın bu kararının öncelikle İstanbul’a ve Türk demokrasisine hayırlar getirmesini dileyen Terzioğlu, İstanbullular’ın sağduyu ile bu kararın altından kalkacaklarına inandıklarını belirtti. Türkiye’nin 150 yılı bulan demokrasi geleneğiyle dünyada birçok ülkeye örnek olduğunu hatırlatan Terzioğlu, şöyle devam etti: “YSK’nın verdiği bu kararı toplumun aklıselim karşılaması demokrasimiz adına övünç kaynağı olmuştur. Bu sürecin sonunda kazanan yine Türk demokrasisi olacaktır. Bundan hiçbir şüphe duymuyoruz.”