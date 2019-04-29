TÜSPAF Başkanı Karaca: Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı" kapsamındaki ilk eğitim toplantısına katılan Karaca, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pekcan'ın pazarcı esnafının rekabet ortamında biraz daha güçlenmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmesi için talimat verdiğini ifade eden Karaca, çalışmanın, esnafın daha iyi kazanç sağlaması açısından önemine işaret etti.

Eğitim kapsamında esnafın müşteriye yönelik davranışlar, müşteri memnuniyetinin artırılması için yapılması gerekenler ve meslekle ilgili yönetmeliklere ilişkin bilgiler aktarıldığını kaydeden Karaca, 11 bölgede eğitimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

- "VATANDAŞIN EVİNE GÖTÜRDÜĞÜ SEBZE FİYATLARI 2-3 LİRA CİVARINA DÜŞTÜ"

Karaca, kış mevsiminde üretimin az olduğunu bu nedenle de fiyatların yüksek seyrettiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Geçen dönem, bazı ürünlerdeki hastalıklardan dolayı, üretimde biraz azalma vardı. Bu nedenle oluşan arz-talep dengesizliğinden fiyatlar arttı. Yaz mevsiminin gelmesiyle fiyatlarda çok düşüş var. Ankara pazarlarında şu an patlıcan 2,5-3 lira. Son 10 gündür fiyatlar yarı yarıya düştü. Vatandaşımız aldatılıp, aldatılmadığını Antalya'da, Mersin'deki internet fiyatlarından öğrenebilir. Pazarcı daha mı pahalı satıyor, diğer yerler mi pahalı satıyor? Neresinin daha ucuza olduğunu internet üzerinden fiyatları alıp, karşılaştırabilir."

Türkiye'de fiyatları üretim yerlerinin belirlediğini anlatan Karaca, üreticinin maliyetlerinin artmasına karşın fiyatların vatandaşın kesesine göre oluşacağını savundu.

Karaca, "Şu an vatandaşın evine götürdüğü sebze fiyatları 2-3 lira civarına düştü. Domateste ihracat var. Mayısın ilk haftalarında tarla sezonu başlıyor. Onda da düşüş başlayacak. Vatandaşın mutfağına aldığı sebze ve meyvenin fiyatları yarı yarıya düşecek." diye konuştu.

Bazı belediyelerin pazar yerlerini pazarcı esnafı olmayanlara ihale yoluyla kiraladıklarını, pazarcı esnafının da bu kişilerin kiracısı konumuna düştüğünü belirten Karaca, "Pazarcının maliyetlerini artıran bu durum, tüketicinin cebine yansıyor." ifadesini kullandı.