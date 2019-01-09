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Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin 2019 ücretleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışı ve sunumuna ilişkin satış belgesi ve süre uzatım işlemlerinde bu yıl uygulanacak ücretler belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri 7 bin 100 lira olacak.

Perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 370 lira, ilçe merkezlerinde 250 lira, diğer mahallerde 90 lira olarak belirlendi.

Açık içki satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde bin 530 lira, diğer mahallerde 590 lira olacak.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3 bin 750 lira, diğer mahallerde 3 bin 410 lira olarak tespit edildi.

- Tesis kurma ücretleri

Öte yandan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleriyle vize bedelleri, bu yıl için belli oldu.

Buna göre, Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi 54 bin 100 lira, Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi 108 bin 200 lira olarak belirlendi. Yetki belgesi ile vize işlemlerinde ise Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli 54 bin 100 lira, Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli yıllık 5 bin 410 lira olacak.

Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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