AA 10.02.2020 15:53 - Güncelleme: 10.02.2020 15:53

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre tesis, müşterilerine birinci sınıf sondaj ve tamamlama hizmeti sunmak için tam donanımlı ofis binası, yaşam alanı, kapalı depo, çimento karıştırma alanı, sondaj ve çamur sıvıları tesisini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuz Gölü Proje Müdürü Silvio Bresciani, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunmalarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Saha tesisimizi Tuz Gölü bölgesinde kurarak hem operasyonlarımızın etkinliğini destekliyor, hem de saha ekibimiz ve alt yüklenicilerimiz için iyi bir çalışma ortamı ve öğrenme merkezi yaratıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan projenin başlangıcından itibaren şirket, 5 ana sondaj kulesinin mobilize işlemlerini tamamladı

Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi, 4,4 milyar metreküp yer altı gaz depolama kapasitesi oluşturmak için tuz kubbesine açılacak 40 kuyudan oluşacak.