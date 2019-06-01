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Uber ilk halka arz sonrası 1 milyar dolar zarar açıkladı

Uber ilk halka arz sonrası çeyrek sonuçlarında 1 milyar dolar zarar açıkladı. Uber, kuruluşundan bu yana neredeyse her çeyrekte kayı yaşıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk üç ayında 1 milyar dolardan biraz daha fazla kayıp yaşadığını açıkladı
 
Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.
 
Mayıs ayında New York Borsası'nda halka arz edilen Uber'in 45 dolar seviyesinde belirlenen hisse değeri bir aydan kısa bir sürede 40 doların altına düştü.
 
Uber, bu yılın başlarında halka arzını 8,1 milyar dolar gelir elde etti. Buna dayanarak şirket, birkaç çeyrek için böyle zararları kaldırabilir ancak yatırımcıların yatırımlarından kâr elde etmek istedikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu durum Uber’in yatırımcılarını uzaklaştırabilir.
 
Firma, evlere yemek servisi Uber Eats ise 2 milyar doların üzerinde ciro elde etti ve gelirini yüzde 89 oranında arttırdı.

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