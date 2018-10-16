Uber'in piyasa değeri 120 milyar dolara yükseldi
Bir süredir halka arza hazırlanan taksi uygulaması Uber, piyasa değerini 2 katına yakın bir seviyeye taşıdı. En son 70 milyon dolarlık değer biçilen ABD`li girişime, son olarak Wall Street markalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley`in değer ölçümü yaptığı ortaya çıktı. İki bankanın geçen ay tamamlanan çalışmasında Uber`in güncel değerlemesi 120 milyar dolar olarak ölçüldü. Uber`in gelecek yıl halka arz edilmesi bekleniyor.
Taksi taşımacılığına aracılık eden mobil uygulama Uber'e 120 milyar dolar piyasa değeri biçildi. Faaliyette bulunduğu ülkelerde tartışmaları beraberinde getiren Amerikalı Uber, halka arza hazırlanıyor.
Önümüzdeki yıl gerçekleşmesi beklenen halka arz öncesi bankalar tarafından değeri ölçülen şirket, açıklanan son rakam ile 50 milyar dolar daha değerlenmiş oldu. Öyle ki, Uber'in geçen yılki değerlemesi 70 milyar dolar seviyesindeydi. Wall Street bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in değerlemesinin geçtiğimiz ay sonuçlandığı belirtildi.
2009 yılında San Francisco'da kurulan Uber'in bir süredir halka arza yakın olduğu konuşuluyor. En büyük yatırımcısı Japon SoftBank olan girişim aldığı yatırım tutarları ile dikkat çekiyor. Toyota Uber'e 500 milyon dolarlık yatırım yaparken, SoftBank 3.5 milyar dolarlık bir finansman sağlamıştı.
(Habertürk)
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