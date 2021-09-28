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Ekonomi

Üç ilimizde petrol aranacak! Süre uzatıldı

Hatay, Adana, Osmaniye kara sınırları içerisinde kalan petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı.

AA28 Eylül 2021 Salı 09:02 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 09:02
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Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Hatay, Adana, Osmaniye kara sınırları içerisinde kalan petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Osmaniye kara sınırları içinde 46 bin 299 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ve Hatay, Adana ve Osmaniye kara sınırları içinde 35 bin 775 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için ikişer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Şirket, söz konusu ruhsatı almak için 5 Mayıs 2020'de başvuruda bulunmuştu.

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