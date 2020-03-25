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Ekonomi

Son dakika... Üç kamu bankası İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçirdi

3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçireceğini duyurdu.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:14
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3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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