İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2022 Salı / 6 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6401
  • EURO
    19,3042
  • ALTIN
    1050.88
  • BIST100
    4886.52
Ekonomi

Üç ülke ''Üçlü Gaz Birliği'' kuracak!

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Kazakistan-Özbekistan Üçlü Gaz Birliği'ni kurmayı görüştüğünü bildirdi.

AA29 Kasım 2022 Salı 10:53 - Güncelleme:
Üç ülke ''Üçlü Gaz Birliği'' kuracak!
ABONE OL

Jeldibay, Tokayev'in dünkü Moskova ziyaretinde gündeme gelen Rusya-Kazakistan-Özbekistan Üçlü Gaz Birliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Konunun, Kazak ve Rus liderlerin Kremlin'deki görüşmelerinde gündeme geldiğini aktaran Jeldibay, birliğin Rus gazının Kazakistan ve Özbekistan üzerinden geçişinde koordinasyonu sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Jeldibay, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili tüm tarafların çıkarlarını dikkate alarak bu konuya rasyonel çözüm bulmak için üç ülkeden uzmanların katılımıyla ayrıntılı müzakerelerin yürütülmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in önerdiği üçlü gaz birliğine ilişkin "İstenilen sonuca ve anlaşmaya varmak için ilk önce kendim bu konuya hakim olmam lazım. Uzmanlarımızdan bahsetmiyorum bile. Neden olmasın." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.