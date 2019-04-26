Üç ülkenin ortak üretimi traktörler banttan indi

Kırıkkale’de, Türkiye-Azerbaycan-Belarus iş insanlarının ortaklığında 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan traktör, kule vinç ve ağır tonajlı hidrolik pres fabrikasında üretilen traktörler banttan indirildi. Kırıkkale’nin Keskin Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bini kapalı 53 bin metrekare alana sahip fabrikanın ilk bölümü tamamlanarak hizmete açıldı. Fabrikada, 120 ve 200 beygir gücünde iki traktör modelinin üretimi yapılıyor. Fabrikada, yılda bin 500 traktör üretilmesi hedefleniyor. Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) Türkiye ortağı ve şirket direktörü Kenan Ece, yaptığı açıklamada, traktör şirketini 2017 yılında kurup devlet teşviğinden yararlandıklarını söyledi.

Fabrikanın temelini 2018 yılı şubat ayında attıklarını belirten Ece, şöyle konuştu: “Allah’a şükürler olsun ki fabrikamızın ilk holünü açtık. 6 traktörün montajını gerçekleştirdik. Şu anda bu traktörlerimizin tescili noktasında müracaatlarımızı yaptık. Bu işlemin tamamlanmasının ardından bir an önce seri imalata geçmeyi düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü hollerde de çalışmalarımız devam ediyor. Onların da tamamlanması yaklaşık 3 ayı bulacak. Fabrikamız tam kapasitesiyle çalışmaya başladığında yılda bin 500 traktör üretmeyi hedefliyoruz. Tercihe göre yıllık 3 bin 500 traktöre kadar da kapasitemizi artırabiliriz.”

PARÇA DA ÜRETECEK

Ece, üretilen traktörlerin diğerlerine göre daha az yakıt tükettiğini ancak daha güçlü olduğunu ifade etti. İlk etapta fabrikada 120 beygir ve 200 beygir gücünde iki traktör modelinin üretimi yapılacağına dikkati çeken Ece, “Fabrikamızın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ülke kalkınmasının yerelden başladığına inanıyorum. Bu fabrikada ilk olarak traktör yapacağız. Daha sonra yedek parçalarının yüzde 40-50’sini burada üreteceğiz” dedi.