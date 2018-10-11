Uçak gemisi havuzunun yüzde 40’ı tamamlandı

İÇDAŞ AŞ’nin Çanakkale’deki fabrikasında 50 milyon dolarlık yatırım hayata geçirdiği dev ‘kuru havuz’un inşası geçen yıl başladı. Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu kampüste yapımına başlanan ‘Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu’, 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı unvanına sahip olacak.

Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye’nin uçak gemisinin yapımı için hazırlanan alanda devam eden inşa faaliyetlerinde 24 saat aralıksız yaklaşık bin işçinin çalıştığını belirten İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman, milli savunma sanayisine en büyük destek olarak emsal teşkil edecek tesiste oluşturulan şantiyede en modern beton ve demir teknolojisinden faydalanıldığını anlattı.

‘7/24 ÇALIŞIYORUZ’

Yaman, deniz içinde de inşası devam eden kuru havuzun, İÇDAŞ’ın kendi öz kaynakları ve teknik imkanları ile yapıldığını vurgulayarak, “Maliyeti 50 milyon dolar olan ve önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan tesiste, uçak gemisi inşası ile yeni istihdam olanağı ortaya çıkarak yaklaşık bin kişi için iş imkanı sağlanacak” dedi. Şantiyedeki çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Yaman, “Genel Müdürümüz Sayın Bülend Engin’in talimatlarıyla başladığımız proje şu an bin çalışanla sürüyor. Sahada çağın en gelişmiş teknik ekipmanları kullanılarak yüksek mühendislik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ekonomik sıkıntılarla savaştığı bugünlerde, Bülend Bey bize sıkıntıları çalışarak üreterek aşacağız, başka yolu yok, yatırımlara tam yol devam edilecek talimatı verdi. Bizler de 7 gün 24 saat durmaksızın sahada çalışmaktayız. Bu projede görev almaktan dolayı gururluyuz” dedi.