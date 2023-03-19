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Ekonomi

Uçak ve İHA için kritik! Türkiye üretti: Dünya bunun peşinde

Milli hava araçları ve mühimmatların elektronik hareket sistemlerindeki dışa bağımlılığını sonlandıran, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracata başlayan ANDAR Elektromekanik Sistemler, uçak, İHA ve mühimmata yön verip 5 kıtaya ihracatı hedefliyor. ANDAR Genel Müdürü Gökhan Koyuncu, 'Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat başladı. Onun dışında Kuzey-Güney Amerika ve Uzak Doğu'da da tekliflerimiz var' dedi.

AA19 Mart 2023 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Uçak ve İHA için kritik! Türkiye üretti: Dünya bunun peşinde
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Savunma ve havacılık sektöründeki ana yüklenici firmaların dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel pazarda rekabetçi çözümler yaratmalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren teknoloji firması ANDAR, elektromekanik hareket sistemlerine odaklanıyor. ANDAR, servo eyleyiciler ve bunların bileşenlerini tasarlayıp, geliştirip, üretiyor.

ANDAR Genel Müdürü Gökhan Koyuncu, AA muhabirine, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki IDEX Fuarı'na katılıp gerek bu ülkedeki gerekse bölgedeki müşterilerine sundukları teklifleri ilerletmek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de edindikleri bilgi, tecrübe ve ürün hazırlığına dayanarak mevcut sistemlere ve geliştirme projelerine destek olmak için çeşitli girişimleri bulunduğunu anlatan Koyuncu, bu çabaların bölge ülkeleri kadar Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'daki müşterileri de kapsadığını dile getirdi.

UÇAK VE İHA İÇİN KRİTİK! TÜRKİYE ÜRETTİ: DÜNYA BUNUN PEŞİNDE

ANDAR'ın elektrikli hareket sistemleri konusunda uzmanlaştığını, askeri uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, akıllı mühimmatlar için bir hazır ürün ailesi oluştuğunu bildiren Koyuncu, bunların doğrudan kullanılabilmesinin yanı sıra geliştirilen projelere göre uyarlanmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Ürettikleri çözümlerin platformlara sağladığı katkılara değinen Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Uçan bir cisim bir yere gitmeye karar verdiği zaman biz onu gerçekleştiriyoruz. Bir pilot, otopilot veya güdüm sistemi şu tarafa dönmek istiyorum dediğinde biz dümenleri, kanatçıkları, kapakları onların isteği şekilde hareket ettiriyoruz, oraya gitmesini ve orada olduğundan emin olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ileri hareket sistemi çözümleri sunuyoruz. Bunlar kanatlarda, kuyrukta, motor ve kanatçıkların kontrolünde kullanılıyor. Bunun yanında üst sistemlerimiz de var. Bir pilotun dümenleri ve ön tekeri kontrol etmesi için gerekli pedal sistemi, helikopter indikten sonra ana rotorun durdurulması için fren sistemi veya helikopter üzerindeki namluyu yönlendirme sistemi ve onun tüm elektroniklerini sağlayabiliyoruz. Bunların hepsi yürüyen veya teslim edilmiş projeler. Şu ana kadar 500 bin uçuş saati üzerinde uçuş gördü ürünlerimiz ve kendini ispatlamış durumda."

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden projeleri bulunduğunu ve bunların ürün, adet ve müşteri çeşitliliği anlamında arttığını vurgulayan Koyuncu, "Ülkede ve bölgede dolaylı ve doğrudan müşterilerimiz var. Bunların hepsinin koordinasyonu ve geliştirilmesi, buradaki sanayiye katkıda bulunulması açısından Tawazun ile işbirliği kararı verdik. Gerekirse burada yatırım yapmak, burada büyümek, bölgeye buradan hizmet vermekle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içerisinde bu konuda mesafe almayı amaçlıyoruz." dedi.

İhracat çalışmaları hakkında da bilgiler veren Koyuncu, şunları kaydetti:

"ANDAR'ın Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracatı başlamış durumda. Onun dışında Kuzey-Güney Amerika ve Uzak Doğu'da da tekliflerimiz var. Hali hazırdaki ürünlerin hazırlık seviyesi ve kullanımda sunduğu üstünlükler avantajlı teklifler vermemizi sağlıyor. Bu yıl 5 kıtada müşteri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilmenin arkasındaki güç, sistem ve sistem içindeki tüm alt bileşenlerin tasarım ve üretim kabiliyetine sahip olmamızdan geliyor. Motorlar, elektronikler, gömülü yazılım, gömülü donanım, aktarma grupları ve hassas dişlilerdeki tasarım ve üretim kabiliyeti son ürünü serbestçe tasarlamamızı ve rekabetçi fiyatla pazara sunmamızı sağlıyor. Bu da müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Birçok firmanın ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bundan sonra daha geniş bir pazara hitap edeceğimizi düşünüyoruz."

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