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Ücret-komisyon belirleme yetkisi Merkez’e geçti

Bankacılık sektörünün net kârını aşan, tüketiciyi bezdiren fahiş komisyon ve ücret oranlarına neşter atacak düzenleme yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkisinde olan bankaların ücret, masraf ve komisyonda azami miktarı belirleme yetkisi bundan böyle Merkez Bankası’nda olacak. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkiler de Merkez Bankası tarafından izlenecek. Yasa ile ayrıca Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Merkez Bankası  gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek. PTT’nin ödemeler alanındaki faaliyetlerinin Merkez Bankası tarafından denetlenmesi sürecini etkinleştirmek adına ödeme ve e-para kuruluşlarına ilişkin denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususlar PTT için de geçerli olacak.

 

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