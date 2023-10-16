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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 3,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Ücretli çalışan sayısı 3,4 arttı
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Ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 12,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

- Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

  • Ücretli çalışan sayısı
  • Ağustos
  • yıl bazında artış

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