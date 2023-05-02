Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı

Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı. Faturalarda "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun" ibaresi bulunuyor.
Doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.
"DOĞALGAZ FATURANIZ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 2, 2023
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılandığı belirtildi:
Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. pic.twitter.com/tOohSHKEGk