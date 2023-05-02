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Ekonomi

Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında “0” TL yazıyor.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 14:23 - Güncelleme:
Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı
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Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı. Faturalarda "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun" ibaresi bulunuyor.

Doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

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