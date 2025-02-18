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Ekonomi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko: Bayraktar bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko Türk şirketlerinin önemini dile getirerek, 'Örneğin Bayraktar, bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka. Türk şirketleri bizim için önemli ve stratejik ortak. Umuyoruz ki Ukrayna'nın yeniden toparlanması ve inşasında da büyük rol oynayacaksınız.' dedi.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:41 - Güncelleme:
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko: Bayraktar bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka
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Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu zaman ülkesinin yanında olduğunu ve insani yardımlardan Tahıl Koridoru'na kadar birçok alanda destek sağladığını söyledi.

Savaşa rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü şekilde devam ettiğini bildiren Sviridenko, tahıl ve demir çelik ihracatının kendileri için önemli olduğunu anlattı.

- "BAYRAKTAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN BİLE BİLİNEN BİR MARKA"

Sviridenko, Türk şirketlerinin önemini dile getirerek, "Örneğin Bayraktar, bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka. Türk şirketleri bizim için önemli ve stratejik ortak. Umuyoruz ki Ukrayna'nın yeniden toparlanması ve inşasında da büyük rol oynayacaksınız." dedi.

Son 3 yıl içinde savaşa rağmen ülkelerindeki üretimin sürdüğünü aktaran Sviridenko, Türk şirketlerinin de bu dönemde ülkeden gitmeyerek çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi.

Sviridenko, Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve mangenez gibi kritik kaynakları olduğunu, bu hammaddelerin işlenmesine de yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Savunma sanayisinin geçen yıl 6 kat büyüdüğünü belirten Sviridenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir yatırımcının hakları için sonuna kadar savaşacağız. Dünya Bankasına göre 500 milyar dolarlık bir zarar ve kayıp söz konusu. Dolayısıyla Ukrayna'nın çok büyük yatırıma ihtiyacı var, Türk şirketlerinin bu toparlanma ve yeniden yapılanma konularında fırsatı bulunuyor. Sizin uzmanlığınız, mühendislik bilgileriniz ve tecrübenizden faydalanabileceğimizi düşünüyoruz."

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