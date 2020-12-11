AA 11 Aralık 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 11:13

Kaçka, Türkiye-Ukrayna arasındaki STA görüşmelerini ve iki ülke ekonomik ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin son senelerde ilk 5'te yer alarak Ukrayna'nın en önemli kilit ticari partnerlerden biri olduğunu aktaran Kaçka, bunu çok önemsediklerini belirtti.

Kaçka, iç ticari ekonomik dinamiklerin gelişmesinin ülkeler arasındaki bağların da kuvvetlenmesini sağladığına dikkati çekerek, "Yani sadece rakamların büyümesi değil, yeni bir diyalog kalitesi görüyoruz. Türk şirketlerinin Ukrayna'ya yatırımlarda aktif olduğunu görüyoruz. Ukraynalı firmalar da her geçen gün Türk piyasasını tanıyor ve ilgileniyor. Geçen 3 sene birbirimizi tanıma açısından iyi bir dönem oldu." diye konuştu.

- "5 milyar dolarlık ticari hacmi artırmak istiyoruz"

Daha fazla ticari ilişkiler geliştikçe, problemlerin de doğal olarak arttığını kaydeden Kaçka, "Bu problemler negatif gözükebilir ama aslında ticaretin geliştiğini gösteren iyi bir sinyaldir." dedi.

Kaçka, iki ülke arasındaki yaklaşık 5 milyar dolarlık ticari hacmini artırmak istediklerini kaydederek, "Aynı zamanda dengeli bir büyüme ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu gündemimizdeki en önemli konu." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna, Karadeniz'de ticareti artırmak istiyor

Bu sene ilk yıl kez ticaret hacmindeki dengenin az da olsa Türkiye'nin avantajına olabileceğini aktaran Kaçka, "Tabii her zaman bir taraf fazla vermek zorunda, sıfır olamaz. Ancak bu bizim için iyi haber. Çünkü Türkiye'nin fazla vermesinin nedenlerinden birisi, dizel yakıt konusunda Ukrayna'ya en önemli ihracatçılardan birisi olması, bu da bizim için bir kaynak çeşitlendirme konusu. Çünkü dizel yakıt konusunda Rusya ve Belarus'a bağımlılığımız var." diye konuştu.

Kaçka, Karadeniz'de Türkiye ve diğer ülkelerle birlikte ticareti artırmayı önemsediklerini belirterek, bunun jeo-ekonomik bir konu olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki büyük bir ticari potansiyelin olduğunu aktaran Kaçka, "Ancak bazı sistemsel sorunları çözmemiz gerekli. Türkiye piyasası hala Ukraynalı firmalar için yapısı gereği biraz karışık, bu konuda daha fazla öğrenmemiz gerekli, hükümet seviyesinde izinler ve sertifikalar gibi konular çalışılmalı. Bu gibi cam duvarları kaldırırsak ticaretimizi artıracaktır." dedi.

- "STA'yı tamamlamak için tünelden önceki adımdayız"

Kaçka, sözlerine şöyle devam etti:

"STA görüşmelerini tamamlamak için ışığın gözüktüğü tünelden bir önceki adımdayız, oldukça yakında tamamlayabiliriz. Ancak iki tarafta da önce bazı kararlar almak zorundayız. İki ülkenin bazı alanlarda hala çekinceleri var. Bu çekinceler durursa, yapacağımız anlaşma vasat olur, ticari hacmi artıracak iddialı bir anlaşma olmaz. Ekonomi Bakanlıkları arasında bu hassas konularda iletişimimiz var, bu konular tarım ve çelik ürünleri, yatırımlar, servis sektörü gibi."

Kaçka, sıfıra sıfır, tam serbestliği içeren ideal bir anlaşma yapılırsa iki tarafın yararına olacağını aktararak, "Lojistiğini, Akdeniz'e ulaşım sağlayan kıyılarını, Orta Doğu'daki bölgesel ticaretini göz önüne aldığımızda Türkiye'nin daha faydasına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sağlık alanında Türkiye'nin tecrübesiyle ilgileniyoruz"

Ukrayna'daki Türk yatırımlarında ciddi bir artış sağlandığını ve bunun görünür olduğunu vurgulayan Kaçka, "Mesela Ukrayna'da 3 cep telefonu operatöründen birisi Türk firması, bunu herkes biliyor, devasa bir yatırımcı. Bu ülkelerimizin yakınlık seviyesini gösteren bir sembol." diye konuştu.

Kaçka, Türkiye'ye giden Ukraynalı turist sayısında artış olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, ülkeler arasında yüksek teknoloji ve savunma sektöründeki iş birliği umut verici. Rakamlardansa özellikle ortak üretim olması önemli. Bu, uzun vadeli sistematik iş birliğinin göstergesi."

Kaçka, ilgi çeken bir diğer konunun da kamu-özel sektör iş birliği olduğunu aktararak, "Türk firmaları Ukrayna'da inşaat sektöründe aktif, ayrıca kamu sağlığı ve ulaşım alanında da Türkiye'nin tecrübesiyle ilgileniyoruz." dedi.