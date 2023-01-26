Ukrayna ile mutabakat zaptı imzalandı! İki ülke sınırına yerleştirilecek

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya hızlı şekilde 500 megavat kapasiteli yüzer enerji santrallerinin tedariki için Ukrayna ulusal şirketi JSC Energy Company of Ukraine (ECU) ile mutabakat zaptı imzaladı.



Karpowership'in açıklamasına göre, şirketin yüzer enerji santralleri 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Yüzer enerji gemilerinin Moldova ve Romanya limanlarına yerleştirilmesi ve bu ülkeler üzerinden Ukrayna şebekesine elektrik tedariki, temel çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Karpowership ve ECU, Romanya ve Moldova yetkilileriyle bu çözümün hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yapacak.

Mutabakat zaptı kapsamında, 500 megavat kapasiteli yüzer enerji gemilerinin hızlı bir şekilde elektrik tedarikine başlaması hedefleniyor. Her iki taraf da gerekli izinlerin alınması ve üçüncü taraflarla yapılacak işbirlikleri için birlikte hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, Karpowership'in, ECU ile Ukrayna'daki elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yüzer enerji gemileri, elektrik kısıtlarına karşı hızlı, güvenilir ve esnek çözümler sunuyor ve biz de Ukrayna bu konuda olabildiğince hızlı şekilde desteklemek için hazırız." ifadelerini kullandı.

ECU İcra Direktörü Vitaly Butenko ise Ukrayna'nın enerji sisteminin Rusya'nın 12 büyük saldırısıyla karşılaştığını ve sonucunda elektrik üretimi ve altyapısının zarar gördüğünü kaydederek, "Savaş devam ederken yeni santraller kurarak bu kapasiteyi inşa etmek ekonomik olarak da mantıklı değil. Karpowership teknolojisi yeni elektrik üretim kapasitesinin hızlı şekilde devreye girmesine ve Ukrayna şebekesine aktarılmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.