Ukrayna, tahıl koridoruyla dünyadaki gıda krizinin önüne geçen Türkiye'den şimdi de demir koridoru oluşturmasını istiyor. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, tahıl koridoru anlaşmasının başta demir çelik olmak üzere diğer malları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan tahıl koridoruyla ambarlarındaki tahılı dünyaya ulaştırabilen Ukrayna 'demir koridoru' da istiyor. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, koridorun demir çelik ve diğer malları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Kachka, "Demir madeni ile tahıl arasında ne fark var?" dedi.

Türkiye'nin girişimleriyle BM, Rusya ve Ukrayna arasında kurulan Tahıl Koridoru, Kiev'e umut oldu. Dünyanın önemli demir çelik üreticisi olan Ukrayna, piyasaya süremediği ürünlerin de kurulan koridordan dünya pazarına taşınmasını istiyor.

YENİ LİMANLAR EKLENEBİLİR

Tahıl koridoru işlemeye devam ederken Ukrayna'dan ürün taşıyan gemilerin sigorta şirketleri, tahıl koridorunun işleyişi konusunda gemi işletmecilerini bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, bilgilerin Ukrayna'daki resmi makamlardan alındığı belirtilerek, Kiev'in kullanılan liman sayısı ile taşıma hacmini artırmak istediği belirtildi. Ukrayna'nın yeni limanları da koridora dahil etmek için İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi ile müzakere yürüttüğü ifade edildi.

DÜNYAYA TAŞINSIN

Yazıda diğer dikkat çekici nokta da demir çelik konusundaki ifadeler oldu. Ukrayna makamlarının koridor aracılığıyla Ukrayna limanlarında bekleyen demir çelik ürünlerinin de dünya pazarına taşınması için girişimde bulunacağı kaydediliyor. Kiev'den yapılan açıklamalar da sigorta şirketinin gönderdiği yazıyı doğruluyor. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka İngiliz basınına yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının başta demir çelik olmak üzere diğer malları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.