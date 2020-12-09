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Ekonomi

Ukrayna'dan STA çıkışı: Türkiye ile anlaşmak için siyasi olarak şansımız çok iyi

Ukrayna-Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) görüşmelerine ilişkin konuşan Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Kaçka, 'Türkiye ile anlaşmak için siyasi olarak şansımız iyi' ifadelerini kullandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 07:59 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 08:21
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Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, hem Ukrayna hem Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) ihtiyacı olduğunu belirterek, "Anlaşmaya varmak için siyasi olarak şansımız çok iyi." dedi.

Kaçka, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a verdiği röportajda, Ukrayna-Türkiye arasındaki STA görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknik ve siyasi seviyede görüşmelerin sürdüğünü ve dinamiklerin iyi olduğunu belirten Kaçka, STA'nın ana ürünleri içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaçka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde ve sonrasında istişarelerin bir çok aşamasının gerçekleştiğini belirterek, "Şu anda çok iyi göstergelerimiz var, (yeni tip koronavirüs salgınına rağmen) ticari hacim büyüyor. Hem Ukrayna hem Türkiye'nin anlaşmaya ihtiyacı var. Anlaşmaya varmak için siyasi olarak çok iyi şansımız olduğunu anlıyoruz. Ancak tabi hala demir, buğday, servis ve yatırım konularında dengeyi bulmalıyız." ifadelerini kaydetti.

Yol inşaatından telekomünikasyona kadar pek çok sektörde Ukrayna'daki Türk firma sayısının çoğaldığını belirten Kaçka, STA ile Türk şirketlerinin yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

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