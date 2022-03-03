Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belgeler aranmayacak

AA 3 Mart 2022 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 08:23

Ukrayna'dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal ürün ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlanıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.