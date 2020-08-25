25 Ağustos 2020 Salı 08:39 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 08:47

Los’un temaslarında, Türkiye ve Ukrayna’nın Antonov konusundaki işbirliğine dair detaylar ele aldı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Biz Türk tarafına ortak üretim için hazır olduğumuzu söyledik. Antonov şirket tesisleri de hazır. Bu hafta Başbakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Türkiye’ye gelecek. Görüşmeler devam edecek ancak artık sadece siyasi seviyede değil, teknik uzmanlar da görüşmeye başladı. Artık Türk tarafından adım bekliyoruz. Antonov AN-178’in üretimi Türkiye’de de olabilir” dedi.

RUSYA ÇEKİNCESİ

Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tusaş ve Antonov’un ortak çalışıp çalışamayacağı konusu ilk kez üç yıl önce gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna ziyaretinin ardından taraflar tekrar görüşmeye başladı. Tarafların ortak üretimde maliyet hesaplaması konusunda mutabık kalmadığı belirtiliyor. Türkiye maliyetlerin ortak paylaşılmasını istiyor. Türkiye’nin diğer çekincesi ise, Rusya ile savunma sanayii konusundaki işbirliğinin olumsuz etkilenme ihtimali.