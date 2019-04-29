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Ukraynalı turist yönünü İstanbul'a çevirdi

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Ukrayna’dan İstanbul’a gelen Ukraynalı turist sayının artacağını söyledi.

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Gaman, Türkiye’ye 2018’de 1.4 milyona yakın Ukraynalı turistin geldiğini söyledi. Antalya’nın, Ukraynalılar tarafından en çok tercih edilen popüler bir şehir olduğunu belirten Gaman “İkili ilişkilerin güçlenmesi turizm üzerinde direkt olarak olumlu etki yaratıyor. Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi bir artış var. İstanbul son yıllarda Ukraynalı turistler için giderek daha önemli bir destinasyon haline geldi. Bu sene İstanbul’a gelecek Ukraynalı turist sayısının artacağını düşünüyorum. Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulması İstanbul’u aslında daha ilgi çekici hale getirdi. Ayrıca Ayasofya Müzesi için Ukraynaca sesli rehber hizmetini hazırladık. Dolmabahçe Sarayı ve diğer önemli mekanlar için de hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin Ukraynalılar tarafından tercih edilme nedenlerine değinen Oleksandr Gaman, Türkiye’deki otellerin ve genel olarak hizmet kalitesinin çok daha iyi ve İtalya, Yunanistan gibi ülkelere göre fiyat olarak da avantajlı olduğunu dile getirdi. Gaman, Türkiye’den Ukrayna’ya yönelik turizm faaliyetlerine de değinerek,”Geçen yıl 300 bine yakın Türk turisti ağırladık” diye konuştu.

RESSAMLARDAN ÇIKARMA

Gaman “Biz Ukraynalı sanatçıların, ressamların Türkiye’ye gelmesi için kolaylıklar sağlıyoruz ve zaman zaman sergi ve konserler düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimizi daha da artıracağız. Örneğin Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen 7 tanınmış ressam 10 gün Türkiye’de kaldıktan sonra İstanbul’dan aldıkları ilhamla ürettikleri tabloları sergileme fırsatı buldu. Bu tablolar Beşiktaş Akaretler’deki bir sergi salonunda 2 Mayıs’a kadar sanatseverlerle buluşacak” dedi.

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