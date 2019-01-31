Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı aktarıldı. Geçen yıl otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretlerinin aynen devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: