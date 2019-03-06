Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Demir ağlarda 91 raybüs hizmet veriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 'TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü envanterinde 2018 yılı sonu itibarıyla 91 dizel tren seti (raybüs) bulunmaktadır.' dedi.
- AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in raybüslere ilişkin soru önergesini yazılı olarak yanıtladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü envanterinde geçen yıl sonu itibarıyla 91 raybüs bulunduğunu ifade eden Turhan, bu setlerin Zonguldak-Karabük, Gökçebey-Zonguldak, Basmane-Denizli, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Basmane-Söke, Denizli-Söke, Söke-Nazilli, Basmane-Ödemiş, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Sivas-Divriği, Kars-Akyaka, Erzincan-Divriği, Malatya-Elazığ, Konya-Karaman, İskenderun-Mersin, Adana-Mersin, Afyon-Eskişehir hatlarında kullanıldığını aktardı.
Bakan Turhan, "208 Araç DMU Üretimi Projesi kapsamında 30 DMU seti teslim alınmış olup ilave olarak program dahilinde 2020 yılı sonuna kadar 22 DMU seti daha teslim alınacaktır." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Bakan Turhan, bölgesel yolcu trenlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kamu Hizmeti Yükümlülüğü (KHY) Sözleşmesi kapsamında belirlenen güzergahlarda çalıştırıldığını ancak Konya-Ulukışla-Niğde güzergahının halen yürürlükte bulunan KHY Sözleşmesi kapsamı dışında olduğunu belirtti.
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