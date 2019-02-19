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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek pay 7 milyar 462 milyon 618 bin lirayla demir yolu ulaştırmasına ayrıldı

2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek pay 7 milyar 462 milyon 618 bin lirayla demir yolu ulaştırmasına ayrıldı.

  • AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları arasında bu yıl en yüksek harcama 7 milyar 462 milyon 618 bin lirayla demir yolu ulaştırması için yapılacak.
 
AA muhabirinin, 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında 20 milyar 320 milyon 646 bin liralık bütçeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk sırada yer aldı.
 
Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 3 milyar 866 milyon 200 bin lira, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 3 milyar 100 milyon 858 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 495 milyon 560 bin lira ayrıldı. Böylece demir yolu ulaştırmasına toplam 7 milyar 462 milyon 618 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü.
 
Kara yolu yatırımları için de 6 milyar 673 milyon 911 bin lira ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 6 milyar 621 milyon 268 bin lira ayrılırken, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 52 milyon 643 bin lira verilecek.
 
Öte yandan otoyollar için gerçekleştirilecek 343 milyon 956 bin liralık yatırımın tümü de Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.
 
KENT İÇİ ULAŞIM PROJELERİ HIZ KESMEYECEK
 
Bakanlığın kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı 4 milyar 340 milyon 328 bin lira olurken, hava yolu ulaştırmasına 1 milyar 26 milyon 425 bin lira ayrıldı.
 
Hava yolu ulaştırmasında 524 milyon lirayla en yüksek yatırım tutarını Bakanlık aldı. Bunu 454 milyon 709 bin lirayla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 45 milyon 168 bin lirayla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 milyon 548 bin lirayla da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izledi.
 
2019 Yılı Yatırım Programı'nda deniz yolu ulaştırması için ayrılan 321 milyon 559 bin liranın 240 milyon 760 bin lirası Bakanlığa, 45 milyon 41 bin lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, 33 milyon 800 bin lirası TCDD'ye ve 1 milyon 958 bin lirası da Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.
 
Haberleşme için öngörülen toplam 151 milyon 849 bin liralık yatırımın 100 milyon 326 bin lirası Bakanlığın, 49 milyon 842 bin lirası TRT Genel Müdürlüğünün, 1 milyon 681 bin lirası ise İletişim Başkanlığının oldu.

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