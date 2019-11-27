Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ''Atlas Global Havayolları'' açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, 'Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir.' açıklamasında bulundu.