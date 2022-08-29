Ülkeler arası seyahat dakikalara iniyor: Sesten hızlı yolculuğun fiyatı 27 bin lira!

Boom Supersonic yeni bir sürdürülebilir, süpersonik ticari seyahat çağını başlatarak dünyayı önemli ölçüde daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.



'Concorde'un Oğlu' olarak adlandırılan süpersonik jet için geri sayım başladı.

İSTANBUL-NEW YORK UÇUŞU 5 SAATE DÜŞECEK

Boom Supersonic tarafından yapılan Overture, en hızlı ticari jetlerin iki katından fazla olan 1.300 mph (2 bin kilometre) hıza ulaşabiliyor. Söz konusu uçağın kullanıma girmesi ile şu anda 10 saat 40 dakika olan İstanbul-New York uçuşu 5 saate düşecek. Yani Overture, dünyayı birbirine daha da yakınlaştıracak.

Jet yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalışacak. Uçak, ağırlık ve sıcaklığı dengelemek için kanatlara monte edilmiş dört küçük motora sahip.

Boom'un web sitesinde "Çevresel performans, tasarım ve üretimden uçuşa ve kullanım ömrü sonuna kadar Overture'un her alanında geri dönüşüm dikkate alınır. Mühendislik ekibi, kullanılmış aletleri, atölyedeki parçaları geri dönüştürerek ve daha az üretim atığı ve daha hafif, daha yakıt verimli ürünlerle sonuçlanan eklemeli üretim tekniklerinden yararlanarak döngüselliğe öncelik verir" ifadeleri yer alıyor.

SİPARİŞ YAĞIYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2029 yılında ilk seferini yapması beklenen uçak için American Havayolları harekete geçti. 20 adet jet satın almak için anlaşma imzaladı.

Virgin Atlantic 10 adet, United Havayolları ise 15 adet jet için sıraya girdi. Şirket şimdiye kadar 6 milyar dolarlık ön sipariş aldıklarını paylaştı.

Sesten hızlı seyahat imkanı sunan süpersonik jetin tüm oturma yerleri business class tarzında düzenlendi. Bu eşsiz deneyimin fiyatı ise merak edilen bir diğer unsurdu. Habere göre Londra New York arası uçuş için yolcuların tek yöne ödeyecekleri 1750 sterlin ( 27 bin 140 lira) olacak.

Boom, uçağın 2024 yılına kadar üretime geçmesini bekliyor.

SAF YAKİTİ NEDİR?

SAF yani sürdürülebilir havacılık yakıtı, en basit tanımıyla fosil jet yakıtlarının temiz içerikli bir alternatifi. SAF, petrolden rafine edilmek yerine biyolojik kökenli atık yağlar, tarım kalıntıları veya fosil olmayan CO2 gibi sürdürülebilir kaynaklardan üretiliyor.

Star Gazetesi