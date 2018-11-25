Ülkemize yatırıma gelenlerin yanındayız
Başkan Erdoğan, Türkiye’ye yatırım için gelen herkesin yanında olduklarını söyledi. Erdoğan “Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir” dedi.
Türkiye’nin ekonomi alanındaki en büyük organizasyonlarından MÜSİAD EXPO tamamlandı. 8 bin iş görüşmesinin yapıldığı ve 400’e yakın alım heyetinin katıldığı zirvenin kapanışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Türkiye’yi 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istediklerini belirten Erdoğan “Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır” dedi.
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye, 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4.5 milyon mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil ve biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. MÜSİAD zaten bu konuda iyi bir rehber, iyi bir yol göstericidir. Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim de muhataplarımızın o derece faydasına olur.”
MÜSİAD EXPO’yu gezen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fuardaki çoçuklara da oyuncak dağıttı.
İNADINA BERABERLİK ÇAĞRISI YAPIYORUZ
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise yaptığı açıklamada “Meselemiz adalet ise dünya ekonomi sisteminin içine düştüğü şey, bir kısır döngüdür. Kendi icadımız olan paranın, fonksiyonunun çok ötesine geçip bir amaç haline gelmesi, bizleri tüketiyor. Kaybetmeye mahkum bırakıyor. Ticaret savaşlarının arifesinde, herkesin savaş çığırtkanlığı yaptığı bir dönemde, bizler inadına ‘beraberlik’ çağrısı yapıyoruz. Bu nedenle, çoğulculuk ve beraberlik kavramları MÜSİAD’ın da yenilenme sürecinin çıkış noktası olmuştur” dedi.
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan’a özel motiflli saat hediye etti.
YERLİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşen 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırladı. 400’e yakın alım heyetini katıldığı fuar, 8 bin iş görüşmesine sahne oldu. Fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. Fuara geçen yıl 220 firma katılırken bu sayı bu yıl 375’e çıktı. Türk şirketleri yerli ve milli ürünleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.
40 MİLYON TURİSTLE REKOR YOLDA
Türkiye’nin son 16-17 yılda kat ettiği mesafenin, bir milletin sırt sırta verip çok çalıştığında nerelere gelebileceğinin en çarpıcı örneği olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5.8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Türkiye’nin milli gelirini 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibarıyla milli gelirde dünyada 13’üncü sırada yer alıyoruz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 167 milyar dolara yükselttik. Turizmde bu yıl tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Bu rakamlar ciddi rakamlar.”
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