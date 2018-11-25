Ülkemize yatırıma gelenlerin yanındayız

Türkiye’nin ekonomi alanındaki en büyük organizasyonlarından MÜSİAD EXPO tamamlandı. 8 bin iş görüşmesinin yapıldığı ve 400’e yakın alım heyetinin katıldığı zirvenin kapanışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Türkiye’yi 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istediklerini belirten Erdoğan “Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır” dedi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Paylaşmanın bereketine inanan bir millet olarak gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye, 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 4.5 milyon mazluma ev sahipliği yapan bir ülkedir. Ensar olmak kolay değil ve biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık ve onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Ülkemize yatırım için gelen herkesin tüm imkanlarımızla yanındayız. MÜSİAD zaten bu konuda iyi bir rehber, iyi bir yol göstericidir. Dışarıdan ülkemize gelen yatırımlarla, ülkemizden dışarıya giden yatırımlar bizim gözümüzde aynı değerdir. Bu karşılıklı trafik ne kadar yoğunlaşırsa bizim de muhataplarımızın o derece faydasına olur.”