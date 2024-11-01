Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Fay yakın dönemde Senegal'de petrol ve doğal gaz keşfedildiğini anımsatarak Türk yatırımcılara davette bulundu.

PETROL VE DOĞAL İÇİN TÜRKLERİ ÜLKESİNE ÇAĞIRDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Nail Olpak, Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) Başkanı Bakary Bathily ile Türk ve Senegalli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Senegal Cumhurbaşkanı Fay, burada yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için son derece önemli bir vesile olduğunu, Türkiye'nin Senegal'de 1964'te büyükelçiliğini açmasından beri her daim kuvvetli bir işbirliği çerçevesi olduğunu söyledi.

Fay, Türkiye ve Senegal arasında altyapı, sağlık, savunma, tarım, su hizmetleri, eğitim, enerji, petrol, spor, turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında önemli mesafe katedildiğini, iki ülke arasında dinamik bir iş birliği olduğunu dile getirdi.

Senegal'de Türk şirketleri tarafından başarılı ve yüksek kaliteli altyapı projeleri gerçekleştirildiğini belirten Fay, şunları kaydetti:

"Söz konusu işbirliğimizi daha da çeşitlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Farklı sektörlere de bu işbirliğini yaymak gerekli. Çünkü farklı sektörlerde de Senegal son derece önemli fırsatlar sunmakta. Senegal gerçekten çok önemli avantaj sunuyor. Bir kere istikrarlı bir ülkemiz var. Senegal'in çok kuvvetli bir demokrasi geleneği var ve yönetişim sistemimiz her gün daha şeffaf hale geliyor. Bu bağlamda da çok daha istikrarlı ve güvenilir bir iş ortamı oluşuyor ülkemizde. Senegal'in coğrafi pozisyonu çok önemli. Batı Afrika'nın ucunda yer alıyoruz. Bu bağlamda Senegal son derece misafirperver ve Batı Afrika'da yaklaşık 300 milyondan oluşan bir piyasaya girmek için adeta bir kapı vazifesi görüyor. 2050'de Batı Afrika'nın nüfusu 300 milyondan muhtemelen 1 milyara ulaşacak."

- "TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL DİNAMİZMİYLE BİLİNEN BİR ÜLKE, MÜTHİŞ BİR TEKNOLOJİ UZMANLIĞINA SAHİP"

Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Senegal'in bütün yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunduğunu, bunun da ötesinde ülkenin son derece verimli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Yakın dönemde Senegal'de petrol ve doğal gaz keşfedildiğini anımsatan Fay, "Ülkemizde yeraltı zenginliklerimiz çok önemli. Çok genç ve dinamik bir ülkeyiz. Türk yatırımcıları, bütün projelerinde, Senegal'i de dikkate almaya davet ediyorum. Sizin katkılarınızla Senegal'in kapasitesini artırabilir ve ciddi bir teknoloji transferi gerçekleştirebiliriz. Türkiye endüstriyel dinamizmiyle bilinen bir ülke, müthiş bir teknoloji uzmanlığına sahip. Çok canlı yatırımcı ağı var Türkiye'de ve Türk yatırımcılar bizim dönüşümümüzde bize son derece değerli bir destek sunuyor." diye konuştu.

Fay, Senegal'in Türk yatırımcılara sunduğu bu avantajlardan faydalanacağını ve bu bağlamda Senegal olarak önlerinde iki tane öncelikli hedef olduğuna işaret etti.

Bu bağlamda 2050 Senegal vizyonunu açıkladıklarına dikkati çeken Fay, şöyle konuştu:

"Bu bir Ulusal Dönüşüm Planı, dönüşüm programımız bizim kalkınma yolculuğunu daha da hızlandıracak. Bunun hayata geçmesi için öncelikle Stratejik 10 Yıllık Master Plan hazırladık. Bu 2025'ten 2034'e kadar uzanacak. Bunun üstüne aynı zamanda 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 yıllık program üzerinde çalışıyoruz. Bütün bu programlarda farklı projeler var. Bu iki aksiyon planı özel sektörlere son derece değerli ve kamu-özel sektör işbirliği imkanları sunuyor. Öncelikle tarım ve gıda endüstrisi ve mevcut doğal kaynaklarımızın dönüştürülmesi. Tarım ve gıda endüstrisi Senegal'de çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Tarım endüstrisinin gelişimi, Senegal hükümeti açısından bir öncelik. Buradaki amaç elbette bizim ithalata olan bağımlılığımızı azaltmak. Mevcut ürünlerimizi işlemek ve bu bağlamda tabii ki daha fazla katma değer geliştirmek. Türk şirketleri kesinlikle bu bağlamda değerli uzmanlıklarıyla Senegal'in tarım değer zincirinin gelişimine önemli katkılarda bulunabilir. İkincisi imalat sektörü, tekstil sektörü özellikle Senegal'de son derece önemli. Senegal bu bağlamda hızlı bir sanayileşme ivmesi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ülkemizin farklı noktalarında özel ekonomik bölgeler ve organize sanayi bölgeleri oluşturuyoruz. Bizim tekstil endüstrisi ve imalat sektörü bağlamındaki amacımız özel sektöre de yabancı yatırımcılara fırsatlar sunmak."

- "MÜREFFEH BİR SENEGAL İNŞA ETMEK İSTİYORUZ, TÜRK YATIRIMCILAR BİZE KATKIDA BULUNABİLİR"

Cumhurbaşkanı Fay, üçüncü başlık olarak Senegal'in son derece iddialı bir altyapı modernizasyon programı başlattığını dile getirdi.

Bu programın bütün çabalarının temelini oluşturduğunu kaydeden Fay, "Bu bağlamda biz müreffeh bir Senegal inşa etmek istiyoruz ve bu noktada Türk yatırımcılar dünya çapında bilinen uzmanlıklarıyla, özellikle inşaat alanındaki kamu projeleri alanındaki deneyimleriyle bizim bu konudaki çabalarımızla çok değerli bir katkıda bulunabilir. Dördüncü alanımız da enerji. Enerji stratejisi çerçevesinde Senegal'de mevcut enerji kaynaklarını dönüştürmeye ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarımızı işlemeye çalışıyoruz. Türkiye, keza enerji ve yenilenebilir enerjide son derece kuvvetli bir deneyime sahip. Bu bağlamda Senegal'in enerji dönüşümünde özellikle güneş, hidroelektrik ve rüzgar kaynaklarını değerlendirmesinde önemli bir katkısı olabilir." şeklinde konuştu.

Fay, bir başka alanın da turizm olduğunu ve Senegal'in bu bağlamda uluslararası misafirleri ağırlama kapasitesini artırmaya çalıştığını söyledi.

Senegal'in bölgenin önemli turistik destinasyonu haline getirmeye hedeflediklerinin altını çizen Fay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim buradaki amacımız size destek olmak ve Senegal'in yatırım ofisi APIX, her zaman siz değerli Türk yatırımcıları gerekli desteği vermek için hazırdır. Senegal olarak biz son derece geniş bir teşvik programına sahibiz. APIX ile temasa geçtiğinizde bu konuda hükümetimizin sunabileceği farklı teşviklere dair bilgi edinebilirsiniz. Senegalli ve Türk yatırımcılar, sizleri aramızdaki işbirliğini güçlendirmeye davet ediyorum. Sadece ortak ürünler üretmenin, ortak hizmetler geliştirmenin ötesinde yeni inisiyatifler geliştirmek son derece önemli ülkelerimiz arasında. Sizler yatırımcılar olarak çok önemli bir rol oynuyorsunuz Senegal ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmede. Sizlerin katkılarıyla iki ülke için faydalı yeni bir çerçeveye ulaşabiliriz. Eminim ki güçlerinizi birleştirdiğinizde bunu gerçekleştireceksiniz. Yaşasın Türkiye - Senegal işbirliği ve dostluğu."

- İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

Türkiye-Senegal İş Forumu kapsamında işbirliği anlaşmaları da gerçekleştirildi.

Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalık Enerji, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Senegal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Kalkınma ve Denetleme Ajansı, DEİK ile Senegal Yatırım Ajansı, DEİK ve Senegal Yatırımcılar Derneği, DEİK ve Senegal Türkiye İşbirliğini Güçlendirenler Derneği arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Açılış konuşmaları ve işbirliği anlaşmalarının ardından forum kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

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