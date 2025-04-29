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Ekonomi

Ülkesindeki eleştirilere kapak gibi cevap... ''Bir tek Türkiye inisiyatif aldı''

Türkiye, Afrika Boynuzu denilen coğrafî bölgede bulunan Somaki ile petrol ve doğalgaz araması için anlaşma imzaladı. Türkiye'nin yürüttüğü petrol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Somali'den petrol çıkarma konusunda inisiyatif alan ilk ülke olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 15:36 - Güncelleme:
Ülkesindeki eleştirilere kapak gibi cevap... ''Bir tek Türkiye inisiyatif aldı''
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Türkiye, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak. Söz konusu gelişme üzerine konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Somali'nin komşu ülkelerle anlaşmazlıkları olduğunda arabuluculuk sunan tek ülke olduğunu ve Somali'den petrol çıkarma konusunda inisiyatif alan ilk ülke olduğunu vurguladı.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının Somali için kritik önemi olduğuna değinen Mahmud, söz konusu gelişmenin iki ülke için faydalı bir anlaşma olduğunu ifade etti.

"DAHA ÖNCE KİMSEYLE GÖRÜŞÜLMEDİ"

Daha önce hiçbir ülkeyle Somali'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları konusunda görüşülmediğini ifade eden Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"İNİSİYATİF ALAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Türkiye'nin Somali'den petrol çıkarma konusunda inisiyatif alan ilk ülke olduğunu vurgulayan Mahmud, iki ülke arasındaki ilişkilerden de övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin Somali'nin komşu ülkelerle anlaşmazlıkları olduğunda arabuluculuk sunan tek ülke konumunda olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mahmud, petrol ve doğalgaz arama anlaşmasının iki ülke için de faydalı olduğunu belirtti.

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