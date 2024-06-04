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Ekonomi

Ülkesinin dünyaya açılan kapısı için Türkiye'yi işaret etti: Giderek derinleşiyor

Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'ndaki konuşmasında ülkesinin ticaret konusunda dışarı açılan kapısı sayılan Sichuan eyaleti için Türkiye'yi işaret etti. Shaobin, 'İki ülke arasında yerel yönetimler kültürel işbirliklerinin önemli bir parçasıdır. Türkiye ile Çin'deki Sichuan eyaleti arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Sichuan eyaleti ile Türkiye arasındaki işbirliği daha da gelişecektir' dedi.

DHA4 Haziran 2024 Salı 10:07 - Güncelleme:
Ülkesinin dünyaya açılan kapısı için Türkiye'yi işaret etti: Giderek derinleşiyor
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Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı dün İstanbul'da düzenlendi. Konferansta konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, "Sichuan Çin'in dışarıya açılan önemli bir bölgesi. Sichuan Eyaleti ile Türkiye arasındaki işbirliği daha da gelişecektir" dedi.

Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ve yeni işbirliklerini ele almak için dün İstanbul'da düzenlenen Çin (Sichuan) - Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı katılımcıları arasında , Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan, Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu yer aldı. Konuşmasında Çin'in küresel ekonominin gelişmesine fırsatlar sunduğunu ifade eden Shaobin, "Çin'de üretim kapasitesinin fazla olduğu söyleniyor. Çin, ileri üretim gücünü temsil ediyor. Küresel arza zenginlikler getiriyor. Kapasite fazlası sorunumuz olmuyor. İki ülke arasında yerel yönetimler kültürel işbirliklerinin önemli bir parçasıdır. Türkiye ile Çin'deki Sichuan eyaleti arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Bugün Sichuan Çin'in batısında yer alıyor. Sichuan Çin'in dışarıya açılan önemli bir bölgesi. Sichuan eyaleti ile Türkiye arasındaki işbirliği daha da gelişecektir" dedi.

"HER İKİ ÜLKENİN CİDDİ YATIRIMLARI VAR"

Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, iki ülke arasındaki yeni işbirliklerine dikkat çekerek, "Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda gelişti. Sadece ticaret ve yatırım açısından değil tarihi ve kültürel olarak da gelişti. Her iki ülkenin başta Afrika bölgesinde ve üçüncü bölgelerde ciddi yatırımları var. Toplantımızın verimli sonuçlar getirmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türk ve Çin şirketleri arasında sınır ötesi e- ticareti kapsayan projelerin imza töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilecek projeler arasında, tekstil ihracatı, sınır ötesi işlem uzlaşması, aydınlatma projesi, immünoglobulin ihracatı, hava yolları arasında stratejik işbirliği, glifosat tedariki ve potasyum dihidrojen fosfat ihracatı yer aldı. Konuklar ayrıca, Sinchuan eyaletinin mutfak kültürünü, coğrafi yapısını ve tarihini incelemek üzere düzenlenen sergiyi gezdi.

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