Ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretmeyi başardılar

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmen ve öğrencileri, ultraviyole ışık kullanılarak hava temizleme cihazı geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında yer alan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgın sürecinde bakteri ve virüslerden arındırılmış ortamlara duyulan gereksinimden hareketle çalışma başlattı.

Güncel konularda ihtiyaca cevap verebilme ve salgın sürecinde halkın sağlığının korunması adına çalışma yapan okulun elektrik bölümü öğretmen ve öğrencileri, proje kapsamında "UV Işınla Hava Temizleme Cihazı" adını verdikleri cihaz üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, cihazın ultraviyole ışık kullanılarak hava temizleme işlemini gerçekleştirdiğini belirtti.

Cihazın ilk tasarımın 80 metrekare büyüklükteki bir sınıf için düşünülerek yapıldığını aktaran Ekici, "Cihazda kullanılan aktif karbon polen fitreleri hem partikül hem koku temizleme özelliğiyle ön plana çıktığı için tercih edildi. Cihazda filtre seçenekleri de opsiyonlu olmakla beraber istenildiği takdirde hepa filtre de ilave edilebiliyor." ifadesini kullandı.

Ekici, salgın sürecinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek bir cihaz üreten öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.