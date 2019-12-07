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Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde etkin olarak yürütülmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.

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Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.
 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Genelgeye göre, oluşturulan kurulun görev ve sorumluluk alanları şöyle belirlendi:
 
"Kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi."
 
Üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak
Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.
 
Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenecek, kurulun sekreterya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek.
 
Kurul çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabilecek.
 
Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.
 
TPAO'nun Siirt, Batman petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te bulunan petrol arama ruhsatının süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2021 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

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