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Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, 2018 pamuk sezonunda, 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi beklediklerini bildirdi.

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Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, konsey olarak Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek yıl pamuk ürününe vereceği desteklemelerle ilgili yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını anlattı.

Bakanlığa doğru bilgilendirmeler yaparak katkı sağlamak istediklerini ifade eden Balçık, bakanlıkla konsey arasındaki yakın işbirliğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Balçık, "Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Balçık, Türk pamuğunun dünyadaki fiyatlara göre daha düşük satıldığını aktararak, yurt dışında 11,5 lira olan lif pamuk fiyatının, Türkiye'de 8,5-9,5 lira aralığında kalitesine göre değiştiğini kaydetti.

Balçık, "UPK olarak devletimizin pamuğa verdiği prim miktarını en az enflasyon oranında arttırmasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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