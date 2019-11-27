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Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları yarın başlıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş 200’den fazla konuşmacının katılacağı Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 28 Kasım 2019 Perşembe (yarın) kapılarını açıyor. Ekonomist, Gazeteci, Girişimci, Sanatçı, Akademisyen, Fenomen ve İş İnsanlarından Oluşan 200’den Fazla Konuşmacı Başkentte Buluşuyor

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28-30 Kasım 2019’da ATO Congresium Center’da gerçekleştirilecek ve heyecan dolu üç güne sahne olacak etkinliklerde edebiyatçı, ekonomist, gazeteci, girişimci, akademisyen, fenomen ve iş insanlarından oluşan alanında marka olmuş konuşmacılar Ankaralılarla buluşacak.  
 
Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları tarihte Gordion Düğümü anlatısı olarak yerini alan ve ‘Düğümü Çözenin Hâkim Olacağı’ kehanetinden ilham alınarak ‘Düğüm Çözülüyor’ temasıyla gerçekleştirilecek. Görkemli açılış töreninin ardından düğümü çözmek için ilk olarak sahneye şair, yazar ve müzeci Sunay Akın çıkacak. Birinci gün 60’tan fazla konuşmacı katılımcılarla bir araya gelecek.    
 
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla gerçekleşecek açılışımızda siz değerli basın mensubu dostlarımızı da aramızda görmekten ve etkinliğimizi takibinizden mutluluk duyacağız. 
 
Program;
Tarih : 28.11.2019 Perşembe 
Saat : 10.00 
Yer : ATO Congresium Center
 
Basın İletişimi & Detaylı Bilgi için:
Hatice Güleç / 0532 552 42 38 / hatice.gulec@markabulusmalari.com.tr / hatice.gulec@orkestrailetisim.com  
Tuba Aydın / 0535 586 51 57 / tuba.aydin@markabulusmalari.com.tr / tuba.aydin@orkestrailetisim.com 
Selim Onat / 0543 684 17 65 / selim.onat@orkestrailetisim.com 
 

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