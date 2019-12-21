'Umutlu ve pozitif bir yıl bizi bekliyor'

Yüzde 5 büyüme şaşırtıcı olmaz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: 2020 yılı, Türkiye için kur saldırısının gerçekleştiği 2018 ve dengeleme ile geçen 2019’un ardından güçlü büyümeye geçiş yılı olacak. 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0.9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girerek gerçekten çok olumlu bir performans sergiledi. Bu performansın yardımıyla, 2020’nin dört çeyreğinin dördünde de pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz.Yıllık büyüme oranında, Yeni Ekonomi Programı’nda hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeye ulaşmak hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta 2020 büyüme hedefini aşacağımızı söyleyebiliriz. 2020’de işsizlikte de gerileme olacağı beklentisi içindeyiz. İstihdam hedefinde 2020’de OVP hedefleri tutacaktır.

Enflasyonda tek haneyi zorlarız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Hükümetimizin 2018 yılı gibi derin finansal sorunlar yaşadığımız bir yılın ardından ortaya koymuş olduğu irade ile 2019 yılında döviz kurlarından enflasyona, faizden cari açığa kadar ekonomimiz yeniden bir dengeleme sürecinin içine girmeyi başardı. 2020 yılında temel ekonomik göstergeler ile ilgili, eğer kurdan yana bir sıkıntı olmazsa ben enflasyonda da tek haneleri zorlayabileceğimiz, yaklaşabileceğimiz ayları görürüz diye düşünüyorum. Büyümenin oranından daha ziyade biz hep büyümenin niteliğini, yani hormonsuz bir büyüme olmasını öngörüyoruz. Hükümetin politikası yüzde 5. Ben 2020 büyümesinin 3’ün üstünde olabileceğini düşünüyorum.