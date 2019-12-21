'Umutlu ve pozitif bir yıl bizi bekliyor'

Yüzde 5 büyüme şaşırtıcı olmaz
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: 2020 yılı, Türkiye için kur saldırısının gerçekleştiği 2018 ve dengeleme ile geçen 2019’un ardından güçlü büyümeye geçiş yılı olacak. 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0.9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girerek gerçekten çok olumlu bir performans sergiledi. Bu performansın yardımıyla, 2020’nin dört çeyreğinin dördünde de pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz.Yıllık büyüme oranında, Yeni Ekonomi Programı’nda hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeye ulaşmak hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta 2020 büyüme hedefini aşacağımızı söyleyebiliriz. 2020’de işsizlikte de gerileme olacağı beklentisi içindeyiz. İstihdam hedefinde 2020’de OVP hedefleri tutacaktır.
Enflasyonda tek haneyi zorlarız
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Hükümetimizin 2018 yılı gibi derin finansal sorunlar yaşadığımız bir yılın ardından ortaya koymuş olduğu irade ile 2019 yılında döviz kurlarından enflasyona, faizden cari açığa kadar ekonomimiz yeniden bir dengeleme sürecinin içine girmeyi başardı. 2020 yılında temel ekonomik göstergeler ile ilgili, eğer kurdan yana bir sıkıntı olmazsa ben enflasyonda da tek haneleri zorlayabileceğimiz, yaklaşabileceğimiz ayları görürüz diye düşünüyorum. Büyümenin oranından daha ziyade biz hep büyümenin niteliğini, yani hormonsuz bir büyüme olmasını öngörüyoruz. Hükümetin politikası yüzde 5. Ben 2020 büyümesinin 3’ün üstünde olabileceğini düşünüyorum.
İhracatta olumlu grafiğe imza attık
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye ihracatta olumlu bir grafiğe imza attı. İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. Birleşik Krallık’ta ise azalma yüzde 6.5, Almanya’da yüzde 5.2, Rusya’da da düşüş yüzde 4.6 olurken, Japonya’da yüzde 4.5, ABD’de ise yüzde 1.2 düşüş var. Dünya devi Çin’in ihracatı yüzde 0,1 düşmüş durumda. Ülkemiz ise ilk 9 ayda yüzde 2.6 artışa imza atmıştı. Son 12 aylık ihracat 180 milyar dolara ulaştı. İ
Yeniden büyüme patikasına girdik
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Ekonomide bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin pozitife dönmesiyle yılın da Yeni Ekonomik Program’da hedeflendiği şekilde pozitif bir büyümeyle kapanmasını bekliyoruz. Enflasyonla mücadelede ve cari açıkta çok önemli bir aşama kat ettik. Merkez Bankası’nın politika faizinde 6 ayda toplam 1200 baz puanlık indirime gitmesi, Türk lirasındaki fiyat istikrarı ve piyasalardaki artan güven ortamı da, ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesi. Yeniden büyüme patikasına giren Türkiye ekonomisi için, 2020 yılına dair daha umutlu ve daha pozitif bir tablo bulunuyor. Beklenenden kısa süren sıkıntılı bir dönemin ardından, yeni yıla ait beklentilerimizin pozitif olduğu bir gerçek.
Zorlanmadan hedefi yakalarız
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Geride kalan zorlu süreçte Türkiye ekonomisi, birçok uluslararası kuruluş tarafından yılın başında yapılan küçülme tahminlerine karşın ciddi bir direnç gösterdi ve beklentiler pozitif büyümeye revize edildi. Faiz indirimleriyle birlikte canlanan ekonomik aktivite, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisini pozitif büyüme sürecine geri döndürdü. Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine zorlanmadan ulaşacağını düşünüyoruz. Bu motivasyonla girdiğimiz 2020 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinin, YEP kapsamında hedeflenen yıllık ortalama yüzde 5’lik büyüme hızını zorlanmadan yakalayacağını tahmin ediyoruz.