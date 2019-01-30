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Üniversite-sanayi işbirliğinde tarihi adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve YÖK arasında bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda iş birliğine yönelik protokoller imzalandı.

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Anlaşma ile üniversite-sanayi işsbirliği güçneldirilecek. Üniversitelerde üretilen nitelikli bilgi birikimi toplumsal ekonomik faydaya ve kazanıma dönüşecek. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ekonomik yarışta geri kalmamak için yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz bulunuyor. Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacı azalacak, büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak” dedi.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

Varank “Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda çalışma imkanına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Türkiye, start-up olarak adlandırılan yenilikçi girişimlerdeki sıçramayı, sadece perakende ticaret tabanlı işler yerine, bilimsel tabanlı faaliyetlerde de gerçekleştirebilir. Nitekim TÜBİTAK enstitüleri ve buralarda yapılan çalışmalar beklentilerimizi giderek yükseltiyor” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç “Çerçeve protokol kapsamında üniversitelerin, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitülerle araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere iş birliği yapacağız. Sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayiyle iş birliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdamlarının teşvik edilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu. 

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