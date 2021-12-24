24 Aralık 2021 Cuma 11:27 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar sonrası doların düşmeye devam etmesi karşısında, ünlü ekonomist Timothy Ash ve Robin Brooks, Twitter hesaplarından bir paylaşımda bulunarak şaşkınlıklarını bir kez daha dile getirdiler.

TEORİLERİ YENİDEN YAZDI

Timothy Ash attığı bir tweette "Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı." açıklamasında bulundu. Ash daha önce de "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" demişti.

"HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMADI"

Bir diğer yorum da ünlü ekonomist, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks'tan geldi:

Türkiye'de döviz müdahalesi ve Lira'daki bazı hareketler hakkında çok fazla konuşulması olağandışı bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Ancak, bugün itibarıyla 10 Aralık'a kadar olan ve yüksek kalitede olan resmi rezerv verileri, TCMB'nin ne spot ne de vadeli döviz rezervlerinde herhangi bir düşüş göstermemektedir.