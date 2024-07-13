İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ünlü otomobil markası Tayland'daki üretimini düşürecek
Ekonomi

Ünlü otomobil markası Tayland'daki üretimini düşürecek

Çinli otomobil firmalarının Güneydoğu Asya'da oluşturduğu rekabet karşısında Japon üreticilerin pazar payları olumsuz etkileniyor. Honda Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland içindeki üretimini yüzde 50'yi aşkın oranda düşüreceğini bildirdi.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Ünlü otomobil markası Tayland'daki üretimini düşürecek
ABONE OL

Honda Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland içindeki üretimini yüzde 50'yi aşkın oranda düşüreceğini bildirdi.

Çinli otomobil firmalarının Güneydoğu Asya'da oluşturduğu rekabet karşısında Japon üreticilerin pazar payları olumsuz etkileniyor.

Honda Motor açıklamasına göre, Japon firma, Tayland'daki üretim kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde düşürmeyi planlıyor.

Tayland'da iki tesisi bulunan firma, "Ayutthaya" fabrikasında araç montajını 2025 yılı sonuna kadar sonlandıracak.

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın Tayland içindeki üretim kapasitesi yıllık 270 bin araçtan 120 bine düşecek.

Söz konusu fabrika bir süre yedek parça üretimi yapacak. Firma "Prachinburi" tesisinde ise otomobil montajını sürdürecek.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Honda yöneticileri, yakın gelecekte Tayland içi satışlarda bir toparlanma öngörmüyor.

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı.

Çinli üreticilerin Tayland'da pazar payını artırmasının, Japon firmaların satış rakamlarına olumsuz yansıdığı bildiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.