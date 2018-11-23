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Ürdün'e verilen vergi imtiyazları kaldırıldı

Ürdün, bazı maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayan ülkeler arasından çıkarıldı.

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İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Kasım 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, belirli maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi oranlarının sıfır olarak uygulandığı ülkeler arasından Ürdün çıkarıldı.

Öte yandan Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Kararıyla 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kararların yayımlanma tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyalar en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde karar hükümlerinden muaf olacak.

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