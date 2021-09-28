Üreticisinin yüzünü güldürdü: Fiyatı 18-22 lira arasında değişiyor

AA 28 Eylül 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:12

Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen Mahallesi'nde üretilen şeker fasulyesinde üretim sezonu tamamlanıyor. Tarladan kaldırıldıktan sonra patoza verilen fasulye, rekoltesiyle üreticisini memnun etti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zengin, AA muhabirine, mahallede 1500 dekar alanda şeker fasulyesi üretimi yapıldığını söyledi.

Yöreye özgü fasulyenin coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunu, lezzetinin yanı sıra yüzde 23'lük yüksek protein oranıyla da dikkati çektiğini ifade eden Zengin, "Fiyatı 18-22 lira arasında değişiyor. Çiftçimiz de böyle küçük parçalı arazilerde katma değeri yüksek olan bitkilere yöneliyor. Burada da onları destekliyoruz." dedi.

Çetmi şeker fasulyesinin yurt dışına da gönderilmeye başlandığını anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaret kolay alınmaz. Bu, buraya özgü bir bitkidir. Şeker fasulye denilince insanların aklına Çetmi (Akçabelen) Mahallesi gelir artık. Coğrafi işaret başka yerde alınmaz. Özelliği bozulmaz yani başka bir fasulyeden tozlaşma ile onun karakteri bozulmaz. Bu yüzden insanlar elindeki tohumu tutuyor, para ettiği için yeniden ekiyor ve yüzü gülüyor. Bunların yanında olmak, yardımcı olmak lazım. Onların sırtı pek karnı tok olursa bizim de sırtımız pek karnımız tok olur. Üniversite personeli olarak çiftçilerimizin yanındayız."

Zengin, bölgede şeker fasulyesi üretiminin halen geleneksel yöntemlerle yapıldığını ancak modern tarım tekniklerinin de kullanılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

- ŞEKER FASULYESİ ÜRETİCİSİ KURAKLIKTAN ETKİLENMEDİ

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar da mahallede 250-300 çiftçinin şeker fasulyesi üretimi yaptığını dile getirdi.

Ünüvar, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl rekolte 300 ton civarında gerçekleşti. Bu sene de 300 ton rekolteye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Sulamada sıkıntı olmadığı için kuraklık yaşamadık. O yüzden rekoltede bir düşüş beklenmiyor. Çiftçi bu yıl da verimden memnun. Bir dekar alandan ortalama 250-300 kilo arasında değişen miktarda ürün alıyoruz. Mahallede yaşayan çiftçilerin yüzde 99'u da fasulye üretimi yapıyor. Hatta mahalle dışında yaşayıp da yerleşim merkezine bahar ve yaz döneminde gelen hemşehrilerimiz de arazilerinde şeker fasulyesi ekimi yapıyor."

Bölgeden geçen yıl iç piyasanın yanı sıra ihracatçı firmalar aracılığıyla Almanya ve Norveç'e de ürün gönderdiklerini belirten Ünüvar, bu yıl yeni pazar arayışlarının sürdüğünü ve bazı zincir marketlerle anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Mahallede üretim yapan Ali Aydın da tarlada ürünün hasadını bitirmek üzere olduklarını dile getirdi.

Aydın, tırpanla topraktan ayırdıkları fasulyenin bir dizi işlemden geçtiğine işaret ederek, "Bu sene verim geçen seneye göre daha iyi. Bakımı da iyi oldu, 9-10 yıldır şeker fasulye ekiyoruz. Hasat sanırım bu ay sonuna doğru bölgemizde tamamlanır." dedi.

Ali Aydın'ın eşi Raziye Aydın da 67 yaşında olmasına rağmen hala çalıştığını ve eşine yardım ettiğini ifade ederek, "Şeker fasulye, atalarımızdan kalan yerli mahsul, fasulyemizi hiç değiştirmedik. Mahsuller bu sene güzel. Hastalık da gelmedi. 15-20 dönümde ekim yaptık, bu sene 2 ton ürün bekliyoruz. Traktörümüz yok, işleri eşekle hallediyoruz." diye konuştu.