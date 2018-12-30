Üreticiye desteğe devam

Birliğin 2018 yılı ayçiçek alım kampanyasını tamladığını ifade eden Erarslan “Bu yıl ülke ve dünya genelinde ayçiçeği üretiminde belirli bir artış izlenmekte olup buna bağlı olarak kampanya başlangıcından bu güne kadar piyasada oluşan değişken ve çeşitli fiyat hareketlerine karşı amacımız üreticilerimizin mağdur olmaması için, birliğimiz imkanları ölçüsünde azami gayret göstermek olmuştur. Birliğimiz, ayçiçeği ve soya ürün bedellerini peşin olarak bugüne kadar ödemiştir. Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesi hepimiz için çok önemlidir. Çünkü üçte ikisi ithal yoluyla karşılanan ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir” dedi.

KOOPERATİFLER DESTEK VERİYOR Karadenizbirlik’in bölge ve Türkiye tarımı için önemli bir yer tuttuğunu belirten Erarslan “Birliğimiz yağlı tohum üretimini ve üreticilerini 40 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Yerli ve milli üretimin adresi olan kooperatif faaliyetlerinin devamı için Karadenizbirlik tarafından karşılaşılan en önemli sorun ürün alımlarında kullanılan banka kredilerinde uygulanan faiz yükünün fazlalığıydı. 2019 yılında bu faizin düşürülmesine ilişkin beklentilerimizin karşılanması kaçınılmaz” dedi.