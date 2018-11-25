Urfa, jeotermal yatırımlarla büyüyecek

GAP’ın merkezi konumundaki kentte merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karaali bölgesinde, bir köylünün arazisinde jeotermal su kaynağı bulunmasının ardından seracılık faaliyetleri ve turizm yatırımları yaygınlaşmaya başladı.

8 BİN DÖNÜM ARAZİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Karaali’de 8 bin dönüm arazinin jeotermal sera alanına dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Aynı şekilde bunun yanı başındaki Tek Tek Dağları’nda tarıma uygun olmayan jeotermal turizm alanlarını planlıyoruz. Tarıma uygun olmayan, Harran Ovası manzaralı Tek Tek Dağları’nın eteği var. Jeotermal suyu borularla buraya taşıyoruz. Bu bölgeyi jeotermal turizm alanı ilan ettik” dedi.