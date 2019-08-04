Ürün İhtisas Borsası ile çiftçi ekerken satacak

Türkiye’nin 50 yıllık hayali olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) nihayet devreye giriyor. Borsa İstanbul çatışı altında faaliyet gösterecek olan TÜRİB’in faaliyet izin belgesinin geçtiğimiz günlerde teslim edilmesiyle ilk ‘gong’ için artık sayılı günler kaldı. Borsa İstanbul, SPK, TMO ve kamu bankaları ortaklığıyla kurulan ve Ticaret Bakanlığı gözetiminde, SPK’nın katkılarıyla faaliyet gösterecek olan TÜRİB, Diyarbakır’daki çiftçiyi Edirne’deki tüccarla borsada buluşturacak. Vadeli satış imkanının da olacağı borsada çiftçi ürününü ekerken satabilecek.

ELEKTRONİK SENET OLACAK

Sistemin tahıl başta olmak üzere birçok üründe tüm kesimlere fayda getireceğini anlatan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, çiftçinin ürün, depo ve finansman sıkıntıları sebebiyle yıllardır sanayi ve tüccar karşısında güçsüz olduğunu belirterek “Şu anda tahıl piyasasında bunun için lisanslı depoculuk isimli basit bir model var. Çiftçi malını depoya koyuyor, aldığı elektronik ürün senedi ile bankadan krediye başvurabiliyor, vadeli satış gücü kazanıyor. Harmanda satış yapmak zorunda kalmadığı için piyasa derinliği ve vadeli işlem piyasası oluşuyor” dedi.

UZAKLARA SATIŞ İMKANI

Halen bu elektronik ürün senetlerinin farklı illerdeki ticaret borsalarda işlem gördüğünü anlatan Günhan Ulusoy “TÜRİB devreye girdiğinde bütün alım satım tek bir yerden olacak. Böylece fiyat tek bir noktadan takip edilebilecek. Diyarbakır’daki çiftçi fiyatı görüp Edirne’deki tüccara ürünü satabilecek. Tek borsa olması piyasaya derinlik kazandıracak. Fiyat karşılaştırma imkanı verecek. Dünyadaki finansal kesim de buraya erişim sağlayacak” dedi.

VADELİ DE SATABİLECEK

TÜRİB’de vadeli işlemler piyasasının çalışmasıyla yeni imkanlar doğacağını anlatan Ulusoy “Bir-iki yıl sonrası için alım-satım yapılabilecek” diye konuştu. Aynı zamanda Uluslararası Değirmenciler Birliği Avrasya Konsey Başkanı da olan Günhan Ulusoy “2021 kontratında fiyatı gören çiftçi açığa satıp ürün çıktığında depoya koyacak ve eline elektronik senet geçecek. Böylece ekerken ürününü satmış olacak. Fiyat riskinden kurtulacak. Bu da planlama kolaylığı getiriyor. Sanayici ne kadar talebi varsa gidip alacak. Ben talebimi çitçi de arzını ortaya koyacak borsada. Böylece arz-talep fazlalığı da ortaya çıkacak. Çiftçi ne kadar talep varsa o kadar ekecek. Amerika’da iş böyle yürüyor. Çiftçi 2020-2021 yılındaki fiyatı bilerek ekim yapıyor” dedi.